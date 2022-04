Le Papa de Garnacho en larmes, pour les débuts de son fils avec Manchester United

Ce jeudi soir Manchester United recevait Chelsea dans le cadre de la Premier League. La rencontre s’est soldée par un partage (1-1).

A la 90e minute, le coach des Red Devils, Ralf Rangnick a fait monter au jeu une jeune pépite formée à Manchester, Alejandro Garnacho. L’ailier argentin de 17 ans, a donc fait ses grands débuts en Premier League dans l’antre de Old Trafford. Un moment émouvant pour le jeune joueur mais aussi et surtout pour sa famille qui se trouvait dans les tribunes.

Dans une vidéo postée sur le réseau Twitter, on aperçoit la maman d’Alejandro qui immortalise ce moment avec son téléphone. On voit aussi le Papa du joueur de ManU qui se lève et qui ne peut retenir ses larmes au moment où son fils foule pour la première fois de sa vie une pelouse de Premier League en match officiel.

Un moment qui restera à jamais gravé dans la mémoire de toute la famille Garnacho.