Le "pantashoes", la nouvelle (et étrange) lubie de la mode

Plus récemment, c'est Dua Lipa qui a succombé au pantalon-chaussures version denim matelassé signée Glenn Martens pour Diesel. Le tout porté avec une brassière en denim et un sac assorti. Il faut dire que la marque se veut de plus en plus audacieuse ces derniers mois : non contente d'avoir fait grimper la température d'un cran lors de la dernière Fashion Week de Milan, elle a également proposé une collection de deux accessoires intimes avec LELO et désormais ces étranges pantalons-chaussures, version jean ample pour une allure streetwear.

Des grandes maisons comme Burberry, Dolce & Gabbana ou encore Saint Laurent ont déjà succombé au "pantashoes". Rihanna et Lady Gaga ont elles aussi déjà fait quelques apparitions remarquées dans ce pantalon d'un nouveau genre. Reste à savoir si le commun des mortels est prêt à embrasser cette tendance totalement folle !