Le pantalon taille basse, vestige des années 2000, devrait revenir bientôt !

On le pensait mort et enterré, mais le taille basse, indissociable des tenues de scène de Britney Spears et Christina Aguilera, vient officiellement d’être réhabilité par une pléiade de stars influentes, comme les plus grandes maisons de luxe.

Après le crop-top, le baggy, la jupe plissée, et – ô joie – le pull sans manches, c’est un autre vestige des années 2000 qui fait son grand retour sur la planète mode.

Le succès de la micro-jupe de la maison Miu Miu nous avait mis la puce à l’oreille, mais c’est désormais bien réel. Comme annoncé dès janvier dernier, le taille basse s’impose comme l’une des tendances mode de l’année 2022, et cela ne fait que commencer. Pantalon, jupe, legging, short, baggy, jean… Toutes les pièces du dressing y passent, s’exhibant, comme il y a vingt ans, bien en dessous de la taille, au ras des sous-vêtements, voire plus bas pour les plus audacieuses. Une tendance qui divise, mais qui n’est pas sans rappeler qu’après deux ans de pandémie, la mode se la joue officiellement sexy.