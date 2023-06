On associe souvent le pantacourt, également appelé corsaire, aux années 90 et 2000 mais ce pantalon est né à la fin des années 40 sous le coup de crayon de la styliste Sonja de Lennart. On l'appelle alors le "capri" parce que c'est sur l'île italienne qu'il devient populaire. D'ailleurs, en anglais, le pantacourt se dit "capri pants". En France, c'est Brigitte Bardot, icône de mode par excellence dans les années 50 et 60, qui lui offre une visibilité et lui permet de s'imposer.

Puis le pantacourt tombe progressivement dans l'oubli jusqu'aux années 90 et 2000, qui lui permettent de revenir sur le devant de la scène avant de laisser place aux désormais célèbres skinny et slim, qui s'installeront durablement dans la garde-robe féminine.