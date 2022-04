Le Panorama : une escale supplémentaire à la Citadelle de Namur dès le mois de mai

Après le téléphérique, c'est une autre attraction de la citadelle qui attirera sûrement plus d'un visiteur. Le restaurant Le Panorama fait peau neuve. Au sein de l'établissement, on s'active pour terminer tous les travaux. La réouverture est prévue début mai.

La toute nouvelle terrasse, agrandie, sur plusieurs niveaux, pourra accueillir 400 personnes. A l’intérieur, il y aura 120 places supplémentaires. La salle du restaurant est déjà ornée d’un tout nouveau bar en marbre (un second bar se trouve à l’extérieur avec vue sur Meuse). De nombreux fauteuils longeront la baie vitrée pour permettre aux futurs clients de profiter de la vue. Enfin, pour couronner ce nouvel intérieur, il y a aussi un feu ouvert et… une cuisine ouverte. De quoi impressionner les convives.

"On veut toucher tout le monde, donc ce sera une cuisine du monde. Une cuisine de type brasserie, mais il sera également possible de venir juste pour boire un verre ou bien pour prendre une glace, une crêpe ou une gaufre", explique François Delpire-Crets, un des deux gérants.

François Delpire-Crets est déjà le patron de la brasserie François et, pour ce projet-ci, il a remporté l’appel d’offres avec son associé Frédéric Massart. Les deux hommes avaient à cœur d’investir dans un projet namurois supplémentaire. "C’est un investissement très conséquent, mais je pense que ça en vaut la peine", ajoute-t-il. En effet, plus de deux millions d’euros ont été injecté dans le restaurant. A l'exception des façades à l'avant et du clocheton, tout a été rénové. Couleurs sombres, luminaires branchés, beaucoup de bois, du marbre, le tout dans une atmosphère très " cosy ", c’est ce à quoi peuvent s'attendre les futurs clients de l’établissement. Les travaux seront bientôt terminés. Il semblerait bien que tout soit fait pour que ce lieu, à haut potentiel, devienne le nouvel incontournable des Namurois. Le nouveau visage de l'établissement est à découvrir début mai.