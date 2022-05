Le Panorama de la Bataille de Waterloo va être restauré.

"Le Panorama devait être une construction temporaire, ce qui explique que certaines infrastructures sont un peu plus fragiles. Au fur et à mesure des années, la toiture qui est en bois, est plus perméable à la pluie et à la neige", constate Catherine Coste, directrice du Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815. Pour éviter que la fresque ne s’abîme davantage, la toiture ainsi que les égouttements seront restaurés.