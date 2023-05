Le pancréas artificiel : une solution pour mieux contrôler le diabète

Le diabète est une maladie chronique. Elle apparaît lorsque le pancréas ne produit plus suffisamment d’insuline, ou quand le corps ne parvient plus à utiliser efficacement l’insuline qu’il produit. Il existe deux types de diabète.

Diabète de type 1

Le diabète de type 1 concerne environ 10% des personnes diabétiques. Il s’agit d’une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire du corps attaque et détruit des cellules du pancréas, responsables de la production d’insuline. Or, l’insuline est très importante. Cette hormone produite par le pancréas est utilisée comme source d’énergie. Sans insuline, le glucose reste dans le sang et entraîne une hyperglycémie (taux de sucre élevé dans le sang).