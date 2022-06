Le palmier nain : son fruit est efficace contre les troubles de la prostate

Le sabal est un petit palmier proposé en médecine traditionnelle et en phytothérapie pour le traitement des troubles bénins de la prostate. Le point avec Ellen Desmecht, herboriste, dans "La Grande Forme".

Le sabal est un petit palmier qui pousse dans les régions marécageuses, aux Antilles, en Floride et dans d’autres régions du sud-est des Etats-Unis. Il est notamment proposé en médecine traditionnelle et en phytothérapie pour le traitement des troubles bénins de la prostate.

Ses fruits ressemblent à des olives noirs, ils sont très riches en phytostérol et on les utilise principalement pour leurs effets positifs sur la prostate. En phytothérapie, l’extrait de plante est prescrit pour le traitement des troubles modérés de la miction (rétention urinaire, mictions fréquentes, nocturnes) liés à une hypertrophie bénigne de la prostate.

Habituellement grosse comme une noix et située sur l’urètre, la prostate est une glande qui, avec l’âge, a tendance à grossir et à pincer l’urètre. Le National Institute of Health (NIH) estime d’ailleurs que plus de 80% des hommes âgés de 50 à 60 ans en sont atteints.