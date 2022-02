Le Palmashow parodie Orelsan, Konbini, Brut et TikTok pour la promo de son film

Les deux humoristes du Palmashow signent leur grand retour sur Youtube avec leurs sketches, cette fois pour promouvoir leur nouveau film Les Vedettes, sorti ce 9 février. Ils nous régalent de 3 nouveaux sketches dont Quand on fait une promo web.

Deux ans que le Palmashow n’avait plus sorti de sketch sur Youtube. C’était le bon moment pour y revenir alors que vient de sortir leur deuxième et nouveau film, Les Vedettes, dans lequel ils sont scénaristes aux côtés du réalisateur Jonathan Barré, et après qu’on les ait beaucoup aimés dans Mandibules de Quentin Dupieux.

Sur le principe d’un documentaire de leurs débuts façon Orelsan dans

Grégoire Ludig et David Marsais ont renommé le leur Montre ça a tout le monde. Et alors que les djeuns dans le docu d’Orelsan remontent dans les années 90 et 2000, nos 2 compères et leur réalisateur se retrouvent, eux, en plein mai 68. L'imitation frôle la perfection! Mais après le foirage de cette première promo, ils doivent envisager une autre promo et se lancent dans un Fast&Curious de Konbini, passent ensuite à une parodie de Brut, hilarante, pour terminer enfin par une choré furtive et gratinée sur TikTok.