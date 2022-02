Le Palmashow : comment une rencontre à l’arrêt de bus a tout changé pour eux

"Les Vedettes", le deuxième film du duo comique Palmashow, est sorti sur les écrans il y a quelques jours. Savez-vous comment Grégoire Ludig et David Marsais en sont arrivés à faire des blagues à deux pour gagner leur vie ? On vous en dit un peu plus sur les origines du Palmashow et sur la façon dont ils ont construit leur "success story".

C’est un peu le hasard qui a permis à David Marsais et Grégoire Ludig, alias le Palmashow, de se rencontrer. Dans les années 90, ils sont tous deux collégiens et fréquentent l’établissement Maurice-Ravel de Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines. C’est à un arrêt de bus que les deux futurs comiques échangent pour la première fois.

Ne pas avoir grand-chose à faire nous a fait nous concentrer très vite dans les vidéos

Rapidement, ils se retrouvent en dehors des heures de cours et imaginent leurs tout premiers sketchs en se filmant dans la forêt. "Ne pas avoir grand-chose à faire nous a fait nous concentrer très vite dans les vidéos", ont-ils expliqué dans une interview accordée au Parisien en 2017. Un jour, ils assistent à un spectacle de Franck Dubosc et sortent de la salle en se promettant d’écrire des sketches.