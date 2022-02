Le palmarès spécial Magritte: les films et réalisateurs primés depuis 2011

C’est l’été. Zak et son frère Seth se retrouvent seuls et sans argent dans la maison de campagne familiale. Une fois de plus, ils pensent passer des vacances pourries. Mais ils font la rencontre de Danny, un autre ado du coin. Les trois ados vont se lier d’amitié et vivre une grande et périlleuse aventure qu’ils ne seront pas près d’oublier…