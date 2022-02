Nous sommes dans les Ardennes, les membres d’une famille décide d’unir leur force pour offrir à leur maman mourante le plus beau des cadeaux d’adieu : faire venir en personne le chanteur Dave, son idole de toujours ! Sauf que… ce projet délirant et peut-être un peu trop ambitieux pour ces frères et sœurs, va vite tourner au vinaigre. Surtout pour Dave, leur victime d’un soir…