Le palmarès de la Fête des Plantes à Celles : des plantes et des pépiniéristes à l’honneur

Face au réchauffement climatique, il faut désormais mieux choisir les plantes pour éviter les pertes de sujets face aux situations extrêmes de la météo. Un mouvement venu des États-Unis se dessine en faveur des " nativars ". Plutôt que de planter des végétaux venant d’autres continents, privilégions les espèces natives de notre flore, sous leur forme botanique, sous leurs variétés naturelles ou sous les formes horticoles obtenues par croisement. Ces plantes sont les mieux adaptées à notre environnement et figurent dans les écosystèmes. Le prix de la " Valeur sûre du printemps " a été attribué à la pépinière " Jardin de Tout-Vent " pour sa collection d’une dizaine de sureaux déclinant formes et couleurs de feuillages. Tous fleurissent généreusement et offrent leurs baies en fin d’été.

Jardin de Tout-Vent, Marc Etienne, tél. 010 68 08 14, jardin.tout.vent@gmail.com