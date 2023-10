Le palais Stoclet, un logement inoccupé ? La Région bruxelloise envisagerait l’application de la taxe

Taxer les propriétaires du palais Stoclet parce que c’est un logement inoccupé ! Il nous revient que cette idée fait son chemin auprès des services de la Région bruxelloise. Les propriétaires du palais Stoclet, édifice Art nouveau classé et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, sont en conflit avec la Région. Celle-ci qui finance depuis le début du classement les différents chantiers de restauration avec l’argent du contribuable veut imposer l’ouverture au public de l’édifice, sis avenue de Tervueren à Woluwe-Saint-Pierre. Mais les héritiers d’Adolphe Stoclet s’y opposent farouchement.

Et pour faire pression, pourquoi ne pas activer le dispositif de lutte contre les logements inoccupés à Bruxelles inscrit au Code du Logement ? Depuis 2002 et le décès de la baronne Anny Stoclet (belle-fille d’Adolphe), le Palais Stoclet, œuvre totale et magistrale de l’architecte viennois Josef Hoffman n’est plus habité pour une grande partie, si on exclut l’habitation du concierge. Et la règle pour sanctionner les propriétaires actuels (regroupés au sein d’une société), c’est une inoccupation depuis au moins un an.

Plus d’1,6 millions d’euros

"Le montant de l’amende encourue s’élève à 500 euros par mètre courant de façade, multiplié par le nombre de niveaux inoccupés et le nombre d’années d’inoccupation", dit la réglementation bruxelloise. Dans le cas du palais Stoclet, la façade mesure un peu plus de 50 mètres courant et le bien compte trois niveaux. Faites le calcul : quelque 80.000 euros par an multipliés par 21 années ! Total : plus d’1,6 million d’euros.

Est-ce que la Région bruxelloise entend passer à l’action et réclamer ce montant exorbitant aux héritiers ? Envisage-t-elle d’envoyer les huissiers en cas de non-paiement ? Selon nos informations, c’est l’un des leviers dont dispose la Région pour forcer la famille Stoclet à trouver un terrain d’entente. L’autre consisterait à constater une infraction urbanistique, à savoir un logement transformé sans autorisation en espaces d’événements, comme l’a déjà admis la famille.

Celle-ci a cité la Région en justice (en référé) suite à la réalisation, non autorisée selon les héritiers, d’une modélisation en 3D du palais Stoclet. Conçu par des chercheurs de l’ULB, ce travail dévoilait les intérieurs de ce joyau et devait être présenté lors de l’exposition Hoffman ouverte depuis peu au Musée d’art et d’histoire.

Un jugement doit tomber avant la fin du mois. Mais tout est mis en œuvre pour organiser une médiation, parvenir à un accord entre les parties et en informer le juge.

Expropriation ?

Le cabinet d’Ans Persoons (Vooruit. brussels), la secrétaire d’Etat au Patrimoine ne souhaite pas commenter l’éventuelle levée d’une taxe sur les logements inoccupés. Elle répète travailler à une ordonnance permettant l’ouverture au public des bâtiments bruxellois classés et inscrits à l’Unesco.

Et si en cas de blocage, il vient à l’idée aux responsables politiques régionaux d’exproprier les propriétaires, en leur versant une compensation financière ? En 2002, une rumeur faisait état d’un souhait d’achat du palais par l’Etat autrichien. Somme évoquée à l’époque : 75 millions d’euros. Ce serait au moins le double aujourd’hui, sans les œuvres d’art dont des tableaux de Gustav Klimt. Un montant impayable vu l’état des finances régionales et une dépense qui susciterait des controverses au vu des urgences actuelles notamment en termes de création de logements sociaux.