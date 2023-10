Le Palais du midi, monument phare de l’éclectisme

Justement, un de ces bijoux éclectique est le Palais du Midi. Pouvez-vous nous raconter sa genèse ?

"Le Palais du Midi est un palais assez exceptionnel à Bruxelles, notamment en raison de son envergure et de l'ampleur qu'il prend sur les boulevards du centre. C’est un palais de 165 mètres de long dont la superficie s'impose sur un hectare, en plein centre-ville. C’est énorme ! Pour vous donner une comparaison c’est aussi grand, voir plus grand, que le Palais royal ! Je trouve ça toujours intéressant de de le signaler, même si c'est un palais plus populaire. Historiquement, c'était d'abord un grand marché qui s’appelait "le marché bazar". Le Palais du Midi accueillait aussi des expositions, une école et un musée de l’Industrie. Il a aussi un temps été lié aux activités de la Ville de Bruxelles qui a racheté le bâtiment en 1907 et y a d’abord installé des services administratifs et puis des équipements sportifs. Aujourd'hui, le Palais du Midi abrite de nombreux gymnases et une haute école, la Haute Ecole Francisco Ferrer. C’est donc un bâtiment qui, dans son histoire, est intimement lié à un patrimoine collectif et à l'idée, finalement, de service public. "

Vous avez déposé une demande de classement pour le Palais du Midi, façades et intérieur compris. Rien n’est protégé jusque-là dans le Palais du Midi alors que c’est un des plus grands monuments de Bruxelles comme vous l’avez signalé. Est-ce selon vous parce qu’il y aurait un certain mépris pour sa fonction ?

" Si le Palais du Midi n’a jamais été classé, c'est certainement parce qu’il a un caractère très populaire. Néanmoins, il faut rappeler que les campagnes de classement arrivent souvent quand des craintes naissent par rapport à l'avenir de bâtiments, de quartiers, etc. La Ville, quand elle a commencé à classer les bâtiments, s’est concentrée sur l’essentiel, soit les monuments emblématiques. Et il faut reconnaître que, pour l'extérieur, en dehors de Bruxelles, le Palais du Midi n’est pas forcément si connu. Personne n’a une perspective, une vue complète du Palais du Midi. Or, il concerne pourtant beaucoup de monde. Tout les bruxellois sont passés un jour par le Palais du Midi, que ce soit pour pratiquer une activité sportive ou, pour les plus anciens, pour se rendre aux services administratifs de la Ville de Bruxelles qui y ont été pendant près de cinquante ans. Donc il y a eu beaucoup de passage au Palais du Midi. C’est peut-être parce que ce lieu est tellement évident, tellement ancré dans le patrimoine bruxellois et populaire du centre-ville qu'on n'a jamais considéré qu'il était en danger. Or, là, aujourd'hui, il est véritablement en danger et le fait qu'il ne soit pas protégé pourrait permettre de sauver le projet fort contesté du métro bruxellois. Mais ce serait véritablement un drame pour le patrimoine du centre-ville et des boulevards du centre si on en venait à cette solution (NDLR, dans le cadre du projet de Métro 3, la STIB envisage le " démontage partiel du Palais du Midi " afin de construire un tunnel de 120 m sous l’édifice). "

Vous disiez que personne n’avait une vision globale du Palais du Midi. Est-ce en raison de sa superficie ? Le Palais du Midi est tellement monumental qu'on n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble ?