Le Palais du Coudenberg modélisé en 3 dimensions pour une nouvelle expérience

Les visiteurs du Palais du Coudenberg à Bruxelles peuvent désormais se promener non seulement physiquement mais aussi numériquement à travers l'histoire de ce palais séculaire. Le nouvel outil Archane offre en effet une nouvelle expérience de découverte grâce à des technologies modernes et à une recherche archéologique de haute qualité.

Archane est disponible via l'audioguide en ligne du Palais du Coudenberg. Une équipe pluridisciplinaire de l'Université de Liège a commencé en 2017 à capturer tous les espaces dans un système de reconstruction 3D qui sera complètement terminé d'ici la fin de l'année. Les premiers résultats sont déjà diffusés en ligne via des films et des sections 3D.

Mettre en perspective ce labyrinthe sous-terrain

Il permet au visiteur de mieux visualiser toutes les pièces et la forme du Palais du Coudenberg. Il offre ainsi une vue sur des parties inaccessibles ou encore une vue panoramique sur l'Aula Magma depuis les airs. Via Archane, on peut aussi se promener dans le labyrinthe qui se trouve sous la place royale. Le projet sera élargi dans les mois à venir avec des modèles 3D supplémentaires et des thèmes pédagogiques.

Un outil au service ce la recherche

Le système de reconstruction 3D n'est pas seulement intéressant pour les visiteurs, mais aussi pour les scientifiques. Le résultat fournit également une base de données dans laquelle chaque pierre a une fiche avec des informations depuis son emplacement jusqu'à sa restauration. "Le modèle 3D peut nous montrer différentes étapes et nous pouvons donc faire la comparaison à l'avenir. Certaines parties du palais peuvent parfois se détériorer rapidement avec le temps", explique Aude Henriques de Granada, co-développeuse d'Archane.