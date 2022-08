Le palais des princes-évêques va commencer la mise aux normes de ses issues de secours

Mais il reste à surmonter quelques obstacles administratifs. D’abord convaincre l’agence du patrimoine, parce que l’immeuble est un monument, même si toutes les cloisons intérieures ne sont pas classées. Et puis le projet prévoit de connecter deux pans de l’édifice qui appartiennent à deux propriétaires différents : la région wallonne pour la partie néogothique et la régie – fédérale — des bâtiments de l’Etat pour la partie occupée par le ministère de la justice. Une complication de plus dans un dossier passablement complexe. Mais qui avance.