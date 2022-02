Le Palais des Congrès de Liège n'était pas assuré contre l'inondation

L'assureur Ethias refuse d'indemniser les dégâts de l'inondation au Palais des Congrès de Liège. L'inondation de l'été dernier a causé des dégâts qui vont coûter cher. Or, les gestionnaires du Palais ont découvert que le bâtiment n'est pas assuré contre les risques naturels.

Le Palais des Congrès est construit à fleur d'eau. La chaufferie a été noyée, les archives, la cabine haute tension, les salles Mosanes, le foyer, le Bar des congressistes... la liste n'est pas terminée de ce qu'il va falloir réparer.

Une lettre perdue

L'intercommunale comptait sur son assureur, mais s'est entendu répondre "non". "On vous avait prévenus en 2007". "Vous auriez dû vérifier". Au Palais des Congrès personne ne se semble avoir lu cette lettre, aujourd'hui perdue et dont Ethias a fourni la copie. Cette lettre "n'est pas claire" fait valoir le président PS Jean-Pierre Hupkens qui ne présidait pas encore l'intercommunale IGIL quand cette lettre a été envoyée.

Le président Hupkens voudrait faire plier Ethias et obtenir malgré tout une indemnisation, mais il reconnaît, qu'effectivement, à l'époque, il y a eu "négligence" et qu'aucune prime n'a été payée contre l'inondation.

Rien que pour remettre à neuf le bar, le foyer et les bureaux du restaurant, il faut un million. C'était vieux argue le président Hupkens. L'assureur aurait appliqué un coefficient de vétusté et n'aurait pas tout remboursé.

Jean-Pierre Hupkens tente de rassurer et minimise les chiffres. Les dégâts assure-t-il vont coûter grosso modo une somme équivalente aux primes qui n'ont pas été payées. Il reconnaît qu'il ne s'agit pas ici d'une économie qui aurait été délibérément décidée et que "c'est maintenant qu'il va falloir sortir les sous".

La rénovation du chauffage (noyé) et de la ventilation (noyée aussi) étaient "déjà budgétés" assure-t-il. D'autres chiffres obtenus par la RTBF et dont Jean-Pierre Hupkens conteste l'addition donnent 1 597 000 Euros de dégâts auxquels s'ajoutent le remplacement de la ventilation et du chauffrage pour 3 000 000 d'Euros, plus une perte de chiffre d'affaires de 700 000 Euros. Le Palais des Congrès de Liège restera fermé toute une année.

Le président de l'intercommunale explique avoir confié l'affaire à des juristes. Pour l'instant au Palais des Congrès, Ethias ne rembourse rien du tout.