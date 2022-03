Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles célèbre son centenaire avec l’expo "Projet Palais"

Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, aussi appelé Bozar, fête cette année son 100e anniversaire. L’exposition "Projet Palais", point central de ce centenaire, se déroulera du 31 mars au 21 juillet.

L’ouverture du haut lieu culturel a lieu le 4 mai 1928, mais c’est le 4 avril 1922 que le bourgmestre de l’époque, Adolphe Max, fixe les statuts du "Palais des Beaux-Arts" à l’hôtel de ville de Bruxelles. Et c’est cet anniversaire symbolique qui est célébré.

Dans le cadre de l’exposition "Projet Palais", Bozar a convié, en concertation avec le commissaire Wouter Davidts, une dizaine d’artistes et collectifs à participer à cet anniversaire et les a invités à réfléchir, à travers de nouvelles œuvres, à ce qu’une maison des arts comme Bozar peut signifier aujourd’hui et pour l’avenir.

Parmi les artistes figure la musicienne de jazz Lynn Cassiers, qui a ainsi composé un hymne contemporain pour Bozar, ou encore Sammy Baloji, Johan Lagae et Traumnovelle, qui ont décidé de se pencher sur le passé colonial de la Belgique et son lien avec le Palais. De son côté, l’Institut belge de design graphique propose quant à lui une plongée dans l’histoire graphique colorée de Bozar.