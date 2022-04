Le Palais de Justice de Bruxelles à nouveau visitable

On a tous plaisanté au sujet des échafaudages du Palais de Justice de Bruxelles, qui sont tellement vieux qu’il faudra bientôt entreprendre de grands travaux pour les réparer…

En attendant, ce colosse est un élément ultra-fort de notre patrimoine architectural et on peut de nouveau le visiter, après 20 ans de fermeture au public. Est-ce que ça vaut la peine ? Mais et comment ! Avec ses 40.000 mètres carrés, ce modeste cagibi, dessiné par Joseph Poelaert en 1862, est le plus grand palais de justice du monde. Il faut se retrouver dans la salle des pas perdus, avec sa petite hauteur sous plafond de 100 mètres ! Elle distribue l’accès à 27 salles d’audience remarquables, et l’ensemble constitue un décor spectaculaire, avec ses colonnades, pilastres et entablements majestueux.

Un monstre à 50 millions de francs de l’époque, qu’on visite à partir de 13 euros d’aujourd’hui !