Le Palais 12 devient l’ING Arena : "La salle peut acquérir une renommée internationale"

Le Palais 12 a 10 ans. La salle de spectacles et de concerts, ouverte en 2012 au Heysel, s’offre à l’occasion de cet anniversaire un changement de nom. Ne dites plus Palais 12 mais ING Arena, fruit d’un partenariat entre Brussels Expo, qui chapeaute l’ensemble des palais du Heysel et l’institution financière.

Ce rebranding, que l’on a connu avec la Lotto Arena à Anvers ou la Trixxo Arena à Hasselt, "c’est une tendance de fond", explique Denis Delforge, CEO de Brussels Expo, invité de Bruxelles Matin ce jeudi sur Vivacité. "Une tendance qu’on a constatée il y a dizaine d’années et même plus, principalement dans les pays anglo-saxons. Et puis cela arrive petit à petit en Belgique et puis en Europe continentale."

Ce changement de nom n’est "pas une obligation mais un vrai plus", estime Denis Delforge. "C’est une situation win-win et pour la salle et pour le partenaire, parce qu’on a les mêmes valeurs, on partage la même intention, celle de créer de l’émotion pour le public. Grâce à ce type de partenariat, la salle peut aussi avoir une renommée plus internationale et une réputation parce qu’ING est une marque internationale tandis que le palais 12 est plutôt une marque nationale voire locale."

En une décennie, le Palais 12 et sa capacité pouvant monter jusqu’à 18.000 personnes a trouvé sa place auprès du public qui vient de partout en Belgique. "Tout le monde se sent à la maison au Palais 12, parce que c’est une salle qui est située sur le plateau du Heysel où il y a à la fois le stade, l’Atomium, les autres palais. Ce sont surtout des symboles nationaux. Le Palais 12 a assez vite trouvé sa place auprès du public et auprès des artistes."