Le Palace accueille l’exposition Romy Schneider jusqu’au 25 juin

Quarante ans après sa disparition, Romy Schneider est toujours aussi aimée et populaire. Actrice européenne, avec une carrière commencée à 15 ans en Allemagne et poursuivie en France, elle est devenue une star grâce à des films qui ont marqué à jamais l’histoire du cinéma.

L’exposition montre comment la carrière de Romy Schneider a écrit une histoire du cinéma de son époque, celle de grands cinéastes du monde entier. Sa quête d’absolu a sans doute contribué à son génie et à sa grâce. L’exposition est l’occasion de lui redonner la parole. Tenter de la faire revivre à travers ses rôles bien sûr mais aussi ses textes, ses interviews… .

Construite à la fois de manière chronologique et thématique, l’exposition s’attache à montrer le parcours atypique de l’actrice : son enfance et ses débuts en Autriche, sa fuite vers la France, sa rencontre avec les grands réalisateurs (Visconti, Welles, Clouzot, Preminger…), sa collaboration durable avec Claude Sautet, son influence et son implication grandissantes sur le choix de ses rôles…

L’exposition s’articule en un mélange d’objets (robes, accessoires…), de photos, de textes, de documents de tournage, mais aussi de pièces personnelles (lettres, carnets…) et bien sûr de nombreux extraits vidéo.

En tant que complexe cinématographique, l’accueil de l’exposition Romy Schneider ne s’entend pour Le Palace que couplée à la diffusion de films. Romy Schneider ayant une des filmographies les plus riches et les plus impressionnantes de l’histoire du cinéma, Le Palace présente au public certains de ses films les plus emblématiques.

à voir au Palace, Boulevard Anspach, 85 - 1000 Bruxelles - jusqu'au 25 juin.