Le Pakistan voit une perspective "très limitée" de dialogue avec l'Inde

Un dialogue entre le Pakistan et l'Inde est peu probable, a estimé jeudi le nouveau ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, en dénonçant les actions indiennes dans le Cachemire disputé entre les deux pays.

Il est difficile de traiter avec un pays qui "met en œuvre une politique raciste dans le Jammu-et-Cachemire", a-t-il dit lors d'une conférence de presse au siège des Nations unies à New York. "Ceci dit, nous sommes très conscients du fait que l'activité économique, le dialogue, la diplomatie sont en fin de compte les voies et moyens pour les pays de parler les uns avec les autres et résoudre les différends", a-t-il ajouté.