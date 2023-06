Le Pakistan se prépare à des températures de 50 degrés

Le Pakistan contribue relativement peu aux émissions mondiales de CO2, mais il est considéré comme l’un des pays les plus touchés par le changement climatique. Ces dernières années, le Pakistan a été de plus en plus confronté aux inondations, à l’érosion des sols et à la sécheresse. En 2022, des inondations dévastatrices ont coûté la vie à plus de 1700 personnes.