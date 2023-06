Le Pakistan face à l’invasion russe en Ukraine : "nous ne sommes du côté de personne"

"Tous ces conflits ont été très coûteux, explique Hina Rabbani Khar. La perpétuation de la violence et de la militarisation sont très coûteuses pour la région où elles ont lieu. Une fois que vous avez militarisé la région, vous ne pouvez plus la démilitariser, car elle crée sa propre demande et son propre mouvement. Nous sommes très clairs sur le fait qu’en cas de violence et de prise de contrôle par un pays, nous serons toujours en faveur d’une cessation immédiate des hostilités et d’un recours immédiat à la négociation. Je suis très clair : nous ne sommes du côté de personne. Cependant, nous avons dit que nous étions opposés à tout recours à la force ou à la menace de recours à la force par quelque pays que ce soit, et que nous adhérions pleinement à la Charte des Nations unies."

La ministre adjointe des Affaires étrangères du Pakistan se dit "très préoccupée par la militarisation de l’Europe en ce moment". Mais elle souligne tout de même que son pays, habituellement bénéficiaire de l’aide internationale a, pour la première fois, envoyé de l’aide à un pays européen : quatre avions d’assistance humanitaire pakistanaise ont atterri en Ukraine.

Les femmes pakistanaises sont tout à fait capables non seulement d’obtenir leurs droits, mais aussi d’être des acteurs égaux dans tous les domaines

Hina Rabbani Khar porte au Pakistan le titre de ministre d’Etat (l’équivalent chez nous de secrétaire d'Etat) aux Affaires étrangères. Mais elle a été titulaire du poste entre 2011 et 2013, après être passée par les Finances et les Affaires économiques. L’engagement de femmes en politique n’a rien d’exceptionnel dans ce pays musulman. "Je peux vous assurer que les femmes pakistanaises sont tout à fait capables non seulement d’obtenir leurs droits, mais aussi d’être des acteurs égaux dans tous les domaines", assure la ministre, tout en reconnaissant qu'"il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, comme dans n’importe quel autre pays".