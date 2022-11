Le Pakistan dans une "situation périlleuse" après la tentative d’assassinat d’Imran Khan

Imran Khan, bien qu’évincé du pouvoir en avril, bénéficie toujours d’un soutien de la population et se bat contre une flopée de plaintes du gouvernement en place. Or le gouvernement, pour sa survie, dépend de plus en plus de sa puissante armée – souvent qualifiée d'"Etat profond", une dépendance qui augmente avec la pression, selon l’expert.

"C’est une situation périlleuse – non seulement pour le processus démocratique mais aussi pour le pays – s’agissant particulièrement du développement économique", estime-t-il. Car les "problèmes de la pauvreté, de la faim et du développement passent au second plan".

Khan et Sharif se sautent à la gorge depuis des mois, s’accusant d’incompétence et de corruption, mais une telle accusation publique de Khan atteint un niveau inédit. Car Khan ne fournit aucune preuve pour soutenir ses accusations, que le gouvernement a d’ailleurs balayées comme des "mensonges et fabrications". L’armée a d’ailleurs exhorté ce dernier à engager des poursuites pour diffamation contre Khan.