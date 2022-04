Le pain, un aliment pas adapté pour le canard : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Très souvent, du pain est jeté aux canards. Or c’est une très mauvaise idée, le pain ne fait pas partie de leur alimentation. Il remplit juste l’estomac des oiseaux sans leur apporter les nutriments dont ils ont besoin, et au contraire leur provoque de grosses carences alimentaires. Or des restes de repas sont trop souvent lancés aux oiseaux.

Quand vous les jetez dans l’eau, les morceaux de pain restent à la surface de l’eau, fermentent et favorisent le développement de bactéries et de maladies comme le botulisme ; les carences, notamment en calcium provoquent chez certains oiseaux une déformation des ailes, aussi appelée syndrome de l’aile d’ange, qui les empêche de voler.

Pour nourrir les canards, la LPO recommande des "graines variées" à donner avec modération pour éviter de rendre les animaux dépendants.