Le Pain Quotidien ferme la plupart de ses magasins britanniques

La chaîne de boulangerie/pâtisserie Le Pain Quotidien dispose désormais d'un seul magasin au Royaume-Uni. Neuf autres magasins sont fermés et 250 emplois supprimés dans ce pays, a-t-on appris auprès de l'enseigne.

La fermeture de huit unités à Londres et une autre à Oxford sont la conséquence de problèmes financiers. "Après le Brexit, Londres est devenue un marché très difficile, avec moins de personnes en rue, des coûts salariaux plus élevés et un marché locatif rigide; les loyers représentant jusqu'à 30 % de notre budget", a déclaré la CEO Annick Van Overstraeten.

Un Pain Quotidien situé dans la gare de St-Pancras reste ouvert. La chaîne n'abandonne pas complètement le Royaume-Uni. Elel souhaite y ouvrir de nouvelles succursales à l'avenir par le biais d'un modèle de franchise. Selon la CEO, des discussions sont en cours à ce sujet. Le Pain Quotidien est présent dans une quinzaine de pays et prévoit d'en ajouter cinq autres d'ici la fin de l'année.