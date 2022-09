Le pain n'a jamais été aussi cher en Europe, atteste Eurostat

Le pain n'a jamais été aussi cher en Europe, indique lundi l'office statistique européen Eurostat. Son prix a augmenté davantage que l'inflation générale. En août dernier, le pain était en moyenne 18% plus cher qu'un an auparavant. L'inflation globale en Europe s'élevait à 10% en août.

En Belgique, la hausse du prix du pain est de 13% sur un an, soit en dessous de la moyenne européenne. La hausse la plus réduite est constatée en France (moins de 10%) et la plus élevée en Hongrie, avec une hausse de plus de 60%.

Pour expliquer le phénomène, Eurostat pointe l'invasion de la Russie en Ukraine qui a secoué le marché mondial des céréales, du blé, du pétrole et des engrais, faisant exploser les prix de ces produits.