Le pain de viande sublimé par Margaux

L’automne ne rime pas avec champignons mais pourtant c’est la saison !

La saison des champignons est très courte et varie fortement en fonction de la météo. Il faut donc en profiter un maximum au mois d’octobre et de novembre. Les champignons aiment les endroits chauds et humides. On les retrouve généralement dans les sous-bois.

Avant de partir à leurs recherches, renseignez-vous sur les différentes variétés et surtout ne les mangez pas si vous n’êtes pas connaisseurs ou si vous avez des doutes.

Quand vous préparez des champignons des bois, évitez de les rincer avec de l’eau. Le fait de mouiller les champignons diminue le goût et les ramollit. Favorisez un essuie-tout humide ou une petite brosse à champignons pour enlever la terre.