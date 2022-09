Le pain de viande se décline de 1000 façons!

Cette semaine, l’équipe de "Bientôt à Table !" s’intéressait à un plat régressif, devenu passion belge : le pain de viande. Décliné avec les ingrédients de votre choix, les restes du frigo et surtout au fil des saisons, les possibilités sont illimitées. Démonstration avec la recette de Carlo De Pascale, qui le décline avec de la mortadelle IGP et du parmesan. On s’y met ?

Le pain de viande est déclinable à l’envi et selon les saisons. Seul préalable : la qualité de la viande. Filez sans tarder chez vos artisans bouchers, le résultat n’en sera que meilleur !