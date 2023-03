Le pain de viande : comment améliorer le "Meat Loaf" ?

Le pain de viande, c’est du rock'n'roll en concentré, laissons le triste pain de viande en tranches sous blister plastique au fond du rayon d’où il ne devrait jamais sortir et voyons un peu qu’est-ce qu’on peut élaborer autour du "Meat Loaf".

La viande ? Le bœuf, oui mais pas trop maigre, le cochon pur ? Pourquoi pas, ça a du goût. Le classique porc-veau, le préféré des Belges, mais choisissez le non-épicé, pour assaisonner vous-même. On se déchaîne avec quelques variations :

Allons y pour une association de goûts que l’on aime bien chez nous : haché de porcs, abricots séchés réhydratés au vin blanc, moutarde (oui, dans le mélange), rôti en cocotte, déglacé vin blanc (encore !) et en fin de cuisson, on ajoute un peu de crème pour une petite sauce sympa.

En mode italien : haché de veau, pain de mie trempé dans de la crème, encore mieux que du lait, un jaune d’œuf, flots de persil haché, une pointe d’ail, quelques feuilles de thym, du parmesan (c’est coûteux, certes), rôtir à l’huile d’olive en cocotte, ajouter des tomates concassées, fermer la cocotte, et au four à température pas trop élevée (130°). Vous pouvez rajouter l’option cube de mortadelle.

Un peu riche et presque transgressif par les temps qui courent : haché de veau, la mie de pain et la crème dont on a parlé plus haut, poivre noir, 4 épices concassées au mortier, cubes de foie gras (l’élément transgressif, mais chacun selon ses goûts et ses opinions) On fait d’abord rôtir au beurre, puis en cocotte, quand le pain de viande est cuit, réserver au four au chaud et, dans la casserole de cuisson, faire rissoler des champignons, les déglacer avec un vin doux (sans forcément gâcher du Sauternes) et, un rien de crème épaisse et de vrai bouillon pour achever une sauce bien gourmande.

Bonnes pratiques pour tous les pains de viande : ne pas trop cuire, un thermomètre sonde sera votre meilleur ami et, souvent, la cocotte en fonte sera votre meilleure alliée cuisson !