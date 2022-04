Le PAD Herrmann-Debroux définitivement adopté : la fin de l'E411 sera bien transformée boulevard urbain

Le gouvernement bruxellois a approuvé définitivement jeudi le Plan d'Aménagement directeur pour la zone Delta-Herrmann-Debroux dont l'ambition principale est de réaménager l'axe de l'autoroute E411 venant de Namur en boulevard urbain et de reconnecter des quartiers voisins, actuellement très peu en relation.

Le PAD ouvre la voie à un démantèlement partiel des viaducs existants.

Le périmètre du PAD s'étend sur les communes d'Auderghem et de Watermael-Boitsfort. Il comprend l'ensemble de la voirie métropolitaine E411 et ses trois viaducs mais aussi les boulevards et avenues qui longent l'autoroute et la prolongent. Il englobe une grande variété d'espaces et d'activités: forêt inscrite au Patrimoine de l'Humanité, centre sportif de haut niveau, hypermarché, ancienne voie de chemin de fer reconvertie en promenade, pôle de bureaux, nœud de transports publics essentiel pour la Région, une université, un hôpital, etc.

Multimodalité, mixité, espaces verts...

Face à ce constat et grâce à un processus participatif, le PAD propose une vision repensée pour cette entrée de ville à l'horizon d'une dizaine d'années. Il énonce différents objectifs visant à améliorer la qualité de vie des habitants: transformer le viaduc et l'axe E411 en un boulevard urbain; renforcer le caractère multimodal de l'entrée de ville (tram en site propre, plus d'espaces pour les modes actifs); renforcer la mixité urbaine entre les différentes fonctions (résidentielle, sociale, économique) ; développer des espaces publics et espaces verts qui relient les différents quartiers; offrir à la STIB et à l'Agence Bruxelles-Propreté l'infrastructure nécessaire au fonctionnement de leurs services et indispensable à la ville.

Le PAD est également le résultat d'un processus participatif avec des représentants de la société civile (comités de quartiers, associations de citoyens?) qui ont pu faire valoir leurs connaissances du terrain.

Une enquête publique organisée en 2019 a permis d'ajuster le projet en tenant compte des avis des instances consultées, des communes et des habitants.