Le Pacte d’acier a été signé le 22 mai 1939 : comment Mussolini a précipité l’Italie vers une guerre non souhaitée

En juin 1940, malgré une grande supériorité numérique, les Italiens ne progressent pas dans les Alpes face aux Français. C’est bien sûr par l’Allemagne et non par l’Italie que la France est vaincue. Et Hitler ne voudra pas des Italiens à ses côtés pour recevoir la reddition de l’armée française.

Quelques mois plus tard, Mussolini ordonne d’attaquer la Grèce. Mal lui en prend : il subit une défaite totale et ce sont les Allemands qui le sortiront de ce mauvais pas. L’Italie devient alors l’allié subordonné de l’Allemagne, souvent méprisé par les soldats allemands, en Afrique, en Russie puis… en Italie, lorsque les Alliés débarquent en Sicile. À ce moment-là, en été 1943, le régime renverse Mussolini et l’Italie change de camp en se rangeant aux côtés des Alliés contre l’Allemagne. Le Duce rêvait de gloire, il n’aura connu que la défaite. Une raclée qui pourrait prêter à sourire s’il n’y avait pas les terribles conséquences : en 1945 l’Italie est un pays en ruines, un pays exsangue. Si l’on additionne les pertes civiles ou militaires, un demi-million d’Italiens ont perdu la vie entre 1940 et 1945.