Le pacemaker : quel rôle joue-t-il pour le corps humain et comment s'en adapter au quotidien ?

Un stimulateur cardiaque nécessite, comme tout appareil, un certain entretien. La pile doit être remplacée tous les 5 à 10 ans et un contrôle doit être fait assez régulièrement, tous les 6 mois ou tous les ans.

L'intervention ne nécessite alors qu'une petite anesthésie locale pour changer la pile. On ne touche par contre pas au pacemaker.

Les médecins recommandent d'éviter des efforts avec le bras gauche et de recevoir des coups sur la poitrine. "Il est assez sensible à certains appareils électroniques. Gardez au moins une distance de la longueur du bras par rapport à un micro-ondes. On peut faire une résonance magnétique à cause des pacemakers" conseille le Dr. Dessart.

Vous sentirez également l'appareil sous votre peau mais il ne vous gênera pas pour autant.