Le "Pablo Escobar brésilien" extradé vers la Belgique

La Hongrie a annoncé vendredi avoir extradé vers la Belgique "l’un des plus dangereux criminels du monde", soupçonné selon le réseau Interpol d’être à la tête d’une vaste organisation de trafic de cocaïne à destination de l’Europe.

Surnommé "le Pablo Escobar brésilien", le sexagénaire Sergio Roberto de Carvalho "a été remis à la Belgique jeudi dans le respect des normes de sécurité les plus élevées", a indiqué la police dans un communiqué. Sur son site internet, elle a publié une vidéo sur laquelle on voit son transfert sous haute protection depuis une prison de Budapest jusqu’à l’aéroport, où il a embarqué dans un avion de l’armée belge.

Il était recherché depuis novembre 2020 à la suite de la saisie au Brésil de "plus de 100 millions de dollars appartenant à l’organisation criminelle qu’il dirigeait", selon la police fédérale brésilienne. Depuis, il faisait l’objet d’une notice rouge Interpol, plusieurs pays dont le Brésil réclamant son extradition pour trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent, falsification de documents et homicide en lien avec la criminalité organisée. Il avait finalement été interpellé en juin 2022 en Hongrie. Son organisation est "responsable du trafic d’au moins 45 tonnes de cocaïne entre 2017 et 2019", a précisé la police hongroise. Pour échapper aux autorités, il avait mis en scène sa mort et utilisé au moins dix identités différentes, pour lesquelles il possédait à chaque fois de faux papiers, selon la même source.