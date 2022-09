Le P+R de Bouge presque vide: "pourtant le bus nous amène rapidement à Namur", explique un usager

A 7h20 arrive une usagère. Elle est fonctionnaire dans le centre-ville et adore déposer sa voiture au parking P+R de Bouge, y prendre le bus 27 P+R et arriver à la gare de Namur une dizaine de minutes plus tard. "Je fais cela tous les jours, pour aller travailler. C’est trop compliqué de se garer dans le centre et en plus, il faut payer. Donc autant venir ici. Ça va vite, c’est très facile d’accès. En plus, on n’est pas stressés dans les embouteillages, on n’a pas ce stress d’attendre, embrayer, débrayer, où on s’énerve pour un rien". Le bus emprunte la nouvelle voie prioritaire, au milieu de la chaussée. Le matin, il l’emprunte en descendant et remonte par la voie normale. Le soir, c’est l’inverse. "Regardez ! on est déjà arrivés", s’enthousiasme notre fonctionnaire.

De retour au P+R, nous rencontrons le deuxième usager du jour. Mathys est étudiant à l’UNamur et très satisfait de la formule. "Ça permet d’éviter les embouteillages, donc moi je trouve ça bien. C’est rapide". Et quand nous nous étonnons de le voir seul à l’arrêt de bus, Mathys est philosophe. "Je crois que les gens ne connaissent pas bien l’endroit. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Mais je ne serais pas surpris que cela s’améliore dans les semaines ou mois à venir. Un peu plus d’information ne ferait pas de tort".