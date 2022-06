Le oud, le sultan des instruments de musique

Hélène Van Loo vous embarque 1500 ans en arrière, à la découverte d’un instrument qui a traversé les âges et qui fait résonner sa gamme infinie sur tous les continents. Dans le monde arabe, les traditions orales comme écrites le considèrent comme le sultan des instruments de musique et le plus parfait inventé par les philosophes, le oud.

Etymologiquement, son nom renvoie à la pièce de bois. En effet, l’imposante caisse de résonance de cet instrument est en forme de demi-poire et est composée de bois de noyer, d’acajou ou de bois fruitier. On raconte même que les luthiers repéraient les arbres susceptibles de fournir le bois le plus inspirant au nombre d’oiseaux qui y nichaient.

Le oud est né en Perse en 500 après Jésus-Christ et a traversé les continents, rayonnant dans les Emirats arabo-andalous, les palais impériaux d’Asie, les cours d’Italie et de France. Derrière la popularité de cet instrument se trouve une famille, les Nahat, qui signifie "sculpteur" en arabe. L’histoire de cette famille débute en 1860 avec George Youssef Nahat, sculpteur de pierres tout d’abord et puis sculpteur de bois, il se spécialise dans la fabrication de meubles d’art et de oud. La machine est ainsi lancée et la transmission se fera de père en fils.