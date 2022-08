Le onze des plus grosses ventes de Bruges ces trois dernières années

La vente la plus récente du Club est aussi la plus lucrative. À 21 ans, Charles De Ketelaere est devenu le transfert sortant le plus cher de l’histoire de la Pro League, en signant à Milan pour 35 millions d’euros (32+3 de bonus). Pur produit de la formation brugeoise, il paraît armé pour s’imposer en Lombardie sous les ordres de Stefano Pioli.