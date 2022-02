Le OnePlus Pro 10 n’est pas très solide

Le nouveau flagship de OnePlus, récemment sorti en Chine, est malheureusement passé par la case JerryRigEverything, à savoir la chaîne YouTube de Zack Nelson, connu pour tester la durabilité des smartphones. Et les résultats sont loin d’êtres bons.

Ce n’est pas une première

Les smartphones non pliables qui se plient n’ont rien de nouveau. Rappelez-vous du “Bend Gate” en 2014, quand l’iPhone 6 et 6 Plus se pliaient légèrement lorsqu’ils étaient placés dans une poche. Pareil en 2021, avec le ROG Phone 5 de Asus, lui aussi plié par Zack Nelson sur sa chaîne YouTube.

Et comme on peut le voir dans cette vidéo (à partir de 6:57), le OnePlus Pro 10 n’est pas plus résistant. Après l’avoir plié dans un sens, des bruits se font entendre (ce qui est rarement une bonne chose, comme le souligne le Youtubeur) et le dos en verre est immédiatement criblé de fissures. Dans l’autre sens, c’est encore pire : le téléphone se casse tout simplement en deux.