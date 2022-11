Le numéro un mondial Carlos Alcaraz est blessé et manquera les ATP Finals et la Coupe Davis

La saison de Carlos Alcaraz est terminée ! Le jeune numéro un mondial est blessé aux abdominaux et sera tenu éloigné des terrains pendant six semaines. Ce qui lui fera manquer tant les ATP Finals que la finale de la Coupe Davis à laquelle il était censé participer avec l’Espagne. L’Espagnol de 19 ans a été contraint à l’abandon ce vendredi en quart de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy alors qu’il était (très) malmené par Holger Rune. Il s’est blessé en fin de deuxième set et n’a pas pu aller au bout de la rencontre malgré l’intervention du kinésithérapeute et du médecin lors d’un temps mort médical.

Carlos Alcaraz a annoncé la nouvelle sur ses réseaux : "Après mon abandon hier et après avoir consulté mon équipe médicale, on m’a décelé une déchirure au niveau des obliques (abdominaux). Le temps de récupération est estimé à six semaines. Malheureusement, je ne pourrai pas participer aux ATP Finals ni à la finale de Coupe Davis. C’est difficile et cela me peine de devoir manquer ces deux événements, qui représentent tant pour moi. Mais tout ce que je peux faire, c’est rester positif et me concentrer sur mon rétablissement."

Il s’agit sans nul doute d’une déception Alcaraz mais l’année 2022 restera exceptionnelle pour lui ! Il a décroché cinq titres dont son premier Grand-Chelem, l'US Open. Il est également devenu numéro un mondial.