Le numéro de garde médicale 1733 ne répondra pas 4 jours en février, la moitié de la Wallonie concernée

Le numéro de garde médicale 1733 ne pourra pas assumer sa mission certains soirs et jours du mois de février, et plus précisément les 1er, 3, 18 et 26 février. Les provinces de Luxembourg et de Liège sont concernées (sauf Waremme) ainsi que l’arrondissement de Dinant. Le 1733 qui ne joue pas son rôle de tri et d’aiguillage des patients, ce n’était jamais arrivé depuis sa création il y a presque 11 ans en province de Luxembourg. "J’ai été averti le 30 janvier dans l’après-midi que le soir même le tri 1733 du centre d’Arlon ne pourra pas se faire et que la situation allait se reproduire 4 fois en février" détaille Guy Delrée, médecin généraliste et président de la fédération des associations de généralistes de Wallonie.