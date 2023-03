Le numéro 1722 activé pour risque de tempête ou d’inondations

Le SPF Intérieur a activé temporairement le numéro 1722, samedi en fin de matinée, pour risque de tempête ou d’inondations, à la suite d’un avertissement de mauvais temps émis par l’Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM).

En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux nécessitant l’assistance des pompiers, les citoyens peuvent introduire une demande via l’e-guichet www.1722.be ou appeler le 1722.

L’envoi d’une demande via le guichet électronique 1722.be est le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger, rappelle le SPF Intérieur.

Une demande introduite par voie électronique via le 1722.be sera directement transmise aux pompiers. Si vous demandez une assistance via le site web 1722.be, vous devez d’abord introduire vos coordonnées et votre commune, après quoi le site enverra votre demande à votre zone de secours.