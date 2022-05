Le numéro 1722 activé en prévision de mauvais temps

Le SPF Intérieur a activé le numéro 1722, mercredi soir, en raison de l'avertissement d'orage émis par l'Institut royal météorologique (IRM).

L'IRM prévoit le passage d'une zone d'averses orageuses sur le pays dès la seconde moitié de nuit. Elle abordera le territoire par l'ouest puis se propagera sur les autres régions jeudi après-midi.

En cas de fortes averses orageuses, des cumuls de 10 à 20 l/m2 seront possibles, de même que des rafales de vent pouvant atteindre 70 km/h ainsi qu'un risque de grêle, surtout sur l'est du pays, selon l'IRM.

En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l'assistance des pompiers est nécessaire, il est possible d'introduire une demande via l'e-guichet www.1722.be ou d'appeler le 1722, souligne le SPF Intérieur dans un communiqué.

Il rappelle que le 112 est réservé aux situations où la vie d'une personne est en danger.