Le numéro 10 pour marquer l'histoire, le 13 comme porte-bonheur de Lionel Messi

On l’associe souvent, à juste titre, au numéro 10 qui orne son dos depuis de nombreuses années. Lionel Messi et le 10 c’est une association qui se fait presque automatiquement. Au moment de soulever la première Coupe du monde de sa carrière, l’Argentin arborait une fois encore la tunique floquée du 10.

Pourtant, dans la conquête de ce sacre, c’est un autre nombre qui semble lui avoir porté bonheur. Et il s’agit… du 13.

Le joueur du PSG a en effet inscrit 13 buts dans sa carrière en Coupe du monde (en 26 rencontres), en Copa America (en 34 matches) et en Ligue 1 (en 39 rencontres). Il a donc remporté le titre en Copa America et en Coupe du monde au moment où il a totalisé 13 buts inscrits dans l’histoire du tournoi.

Une drôle de similitude qui en fera sourire plus d’un et qui passionnera les plus superstitieux.