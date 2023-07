Le nucléaire belge et la pensée magique

Cette coalition fédérale recèle décidément son lot de surprises ! Dernière en date : un ministre écologiste qui se réjouit publiquement, au Parlement, de voir le parc nucléaire national commander du combustible pour faire tourner plus longtemps les centrales atomiques du pays…

La ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen) s’est ainsi félicitée ce mardi en commission de l’énergie de la Chambre de voir la multinationale française Engie commander le combustible pour prolonger jusqu’en 2035, les réacteurs de Doel 4 et Tihange 3.

Fin du nucléaire

À l’installation de l’actuelle coalition fédérale, les Verts se réjouissaient de voir enfin, la loi de 2003 sur la fin du nucléaire se matérialiser et entériner ainsi les délais de fermeture fixés par le gouvernement Michel.

Pourtant, dès le 30 septembre 2020, il apparaissait bel et bien qu’" on n’a pas voulu faire trop de peine tout de suite aux écologistes. […] qu’il faudra se résoudre à conserver les deux centrales les plus récentes. Les écologistes obtiennent un peu de temps pour avaler la couleuvre. " C’est chose faite, comme il est clair aussi que ce gouvernement n’ira pas plus loin, même si comme le reconnaissait Marie-Christine Marghem (MR), son parti, a depuis viré sa cuti sur le sujet, après avoir fait campagne en 2019 sur la fin du nucléaire.

La fin du nucléaire en Belgique (2035 ?) ne sera pas un long fleuve tranquille et reste sans doute tout aussi hypothétique qu’en début de législature, même si l’extinction définitive de réacteurs a commencé.

Suite du nucléaire ?

Si la Belgique, comme toute l’Europe, se précipite vers une économie décarbonée, grâce principalement à l’électrification de celle-ci, elle ne dispose pas des capacités nécessaires. Le gestionnaire Elia tire même la sonnette d’alarme. Dans les 10 ans, la demande va augmenter de plus de 50% et les prolongations de deux réacteurs ne suffiront pas.

La ministre Van der Straeten se limite à cette prolongation, parie sur la flexibilité et le renouvelable (éolien, solaire, batteries de stockage). "Ils sont dans la pensée magique, le déni de la réalité" lui rétorque-t-on en plaidant pour la prolongation d’autres réacteurs ou le développement de centrales neuves.

Mais, finalement, n’est-ce pas là opposer une "pensée magique" à une autre ? Engie entend se désengager du nucléaire, vient de négocier avec le gouvernement belge un deal qui lui est favorable, à en croire les marchés boursiers. La multinationale a désormais d’autres ambitions que de retourner dans le bourbier nucléaire belge. Le développement de réacteurs "nouvelle génération" reste très aléatoire, très coûteux, trop tardif, ardu juridiquement et se verra confronté à un phénomène NIMBY sans pareil !

L’avenir énergétique reste donc toujours plus qu’incertain, faute d’avoir été judicieusement anticipé autant au niveau belge qu’européen.

