Le noyau interne de la Terre oscille sous nos pieds

Les deux chercheurs se sont basés sur des ondes générées par les essais de bombes nucléaires souterraines soviétiques de 1971 à 1974 dans l’archipel arctique de Novaya Zemlya et ont utilisé une nouvelle technique de formation de faisceaux développée par Vidale. En appliquant ensuite la même méthodologie à des tests atomiques effectués sous l’île d’Amchitka (Alaska) 1969 et en 1971, grâce aux ondes de compression de ces explosions nucléaires, ils ont découvert que le noyau interne avait une direction inversée, tournant en sous-rotation d’au moins un dixième de degré par an.

En utilisant ensuite les données du Large Aperture Seismic Array (LASA), une installation de l’US Air Force dans le Montana, les chercheurs Wei Wang et Vidale ont pu prouver que le noyau interne tournait plus lentement que prévu, environ 0,1 degré par an.