Le nouvel iPad nécessite un adaptateur pour l’Apple Pencil, mais il faudra se montrer patient

On ne sait pas quelle mouche a piqué Apple. Lors de la récente annonce des nouveaux iPad, la marque à la pomme en a étonné plus d’un, avec un lineup inconsistant. Les décisions prises par l’entreprise sont en effet surprenantes.

La caméra en portrait réservée à l’iPad d’entrée de gamme. Des housses de protection et des claviers qui ne sont pas interchangeables malgré le peu de différences entre plusieurs modèles. Ou encore des nouveautés comme le Magic Keyboard Folio, et son clavier détachable (et équipé de touches de fonctions) qui font l’impasse sur l’iPad Pro. Bref, on n’a pas tout compris. Et ça ne risque pas de s’arranger.

L’une des décisions les plus incongrues concerne l’Apple Pencil de première génération. Celui-ci n’étant pas magnétique, il ne peut se connecter et se recharger sur la tranche de l’iPad comme son successeur. Pourtant, l’iPad d’entrée de gamme présenté la semaine dernière par Apple dispose d’un nouveau look, avec ces fameux bords plats.