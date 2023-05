Le nouvel hôpital CHwapi à Tournai : 418 millions d'euros d'investissement

Le chantier du regroupement des hôpitaux du réseau CHwapi à Tournai avance bien. Un investissement de 418 millions d’euros au total pour un tout nouvel hôpital, ultramoderne et plus vert, qui ouvrira à la fin de 2025.

La pluie n’a pas découragé les courageux qui voulaient venir découvrir ce chantier immense, que l’on repère de loin avec ses immenses grues. Les curieux ont pu découvrir l’état d’avancement des travaux mais aussi à quoi le site ressemblera lors de son ouverture : nouveaux bâtiments, des jardins, une galerie commerçante. 2700 personnes travailleront sur le site et plus de 800 lits seront disponibles pour les patients.

Cette fusion des infrastructures hospitalières implantées à Tournai est aussi l’occasion pour le CHwapi de réduire de manière drastique son empreinte carbone. Des panneaux photovoltaïques seront installés et une éolienne fournira une partie de l’énergie nécessaire du bâtiment. En tout, l’hôpital produira 1/3 de l’électricité nécessaire à son fonctionnement.

Un hôpital moderne et plus vert mais aussi une envie d’accueillir le personnel et les patients dans un endroit agréable : " Nous avons créé des puits de lumière un peu partout, pour améliorer la luminosité, même dans le parking sous-terrain", explique Didier Lefèvre, directeur infrastructures du CHwapi, "Il y a aussi beaucoup d’espaces verts. Notre volonté était aussi de rendre la localisation plus facile au sein de l’hôpital. On essaie d’humaniser l’hôpital le plus possible. On a fait attention à placer des points de contacts réguliers pour aiguiller nos patients."