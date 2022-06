Le nouvel événement "In the streets" animera Bruxelles du 14 juillet au 14 août

Tout se passera dans la rue avec "In the streets". "Vibe" transformera en gradins les escaliers du Mont des Arts, de la place d’Espagne, de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, et des rues de l’Épée et Baron Horta le temps de quelque 130 concerts d’ambiance gratuits.

Des murs d’escalade et un Parkour formeront les attractions phares du village sportif "Play Up" sur les rampes du palais de Justice. Dans le bas de la ville, pour "Play down", il y aura une piste de roller de 500 mètres et un circuit pumptrack.

Le parcours artistique "Walk" reliera les deux villages sportifs et insérera, parmi les fresques existantes, trois nouvelles œuvres 3d au sol au Carrefour de l’Europe, à la Tour noire et sur la place du Grand-Sablon, et deux autres installées en hauteur dans les rues des Pierres et Haute.